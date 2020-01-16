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Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Долги граждан России по микрозаймам достигают 40 млрд руб. ($649,6 млн), заявил российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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Жириновский требует списать россиянам долги по микрокредитам
Жириновский требует списать россиянам долги по микрокредитам
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам и запретить деятельность микрокредитных и коллекторских организаций. Об этом 14 января Жириновский написал в своем Twwitter.  

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. ($649,6 млн) долгов граждан перед ними“, – считает он.

Теги: Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР, кредиты
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