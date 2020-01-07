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"Крепостные, холопы". В Москве Жириновский раздавал деньги прохожим. Видео

5 января в Москве лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал прохожим деньги. Видео происходящего размещено в YouTube. "Дети, инвалиды, сироты, крепостные, холопы, давай, давай", – комментировал политик. "Эхо Москвы" отмечает, что Жириновский раздавал купюры в 1000 руб. (около 380 грн). Радиостанция утверждает, что трансляция раздачи денег велась в Instagram лидера ЛДПР. Сейчас такого видео там в общем доступе нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Жириновский выходил в центр Москвы
Жириновский выходил в центр Москвы
Фото: zhirinovskiy / Instagram
видео

Видео: Sasha Rose / YouTube
Теги: Россия, Владимир Жириновский, Москва, ЛДПР, деньги, купюра
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