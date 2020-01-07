"Крепостные, холопы". В Москве Жириновский раздавал деньги прохожим. Видео
5 января в Москве лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал прохожим деньги. Видео происходящего размещено в YouTube. "Дети, инвалиды, сироты, крепостные, холопы, давай, давай", – комментировал политик. "Эхо Москвы" отмечает, что Жириновский раздавал купюры в 1000 руб. (около 380 грн). Радиостанция утверждает, что трансляция раздачи денег велась в Instagram лидера ЛДПР. Сейчас такого видео там в общем доступе нет.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.