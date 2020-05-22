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Жириновский предложил продать "мумию Ленина"

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу тело Владимира Ленина, которое хранится в мавзолее в Москве. Политик считает, что это принесет хороший доход в бюджет страны.

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Тело Ленина лежит в Мавзолее в центре Москвы с 1924 года
Тело Ленина лежит в Мавзолее в центре Москвы с 1924 года
Фото: ЕРА

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать за границу мумифицированное тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", – написал Жириновский.

Владимир Ульянов (Ленин) – революционер, организатор Октябрьской революции 1917 года, лидер большевиков, первый руководитель СССР. Он умер в 1924 году, с тех пор его тело находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

В апреле 2017 года депутаты от ЛДПР и "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина. Инициаторы считают, что похоронить его нужно в Ульяновске.

2 ноября 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пора убрать с Красной площади "гроб с мертвым телом" Ленина и похоронить его. В Кремле заявили, что тема захоронения Ленина не относится к повестке дня.

Теги: Владимир Жириновский, Ленин, Москва, ЛДПР
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