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Участник встречи Лукашенко с прессой рассказал о задержанных сотрудниках ГРУ РФ, а потом сказал, что пошутил

Белорусский эксперт Петр Петровский по результатам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко написал о якобы задержанных в стране четырех сотрудниках Главного управления Генштаба России. Вскоре все сообщения об этом он удалил и заявил, что это была шутка и проверка СМИ на вшивость.

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Петровский заявил, что его публикация была фейком и проверкой СМИ
Петровский заявил, что его публикация была фейком и проверкой СМИ
Фото: Piotra Piatrouski / Facebook

Один из участников прошедшей 9 июля встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями СМИ, эксперт Петр Петровский, заявил, что белорусский лидер сообщил о задержании четырех сотрудников Главного управления Генштаба России. Об этом пишет агентство Tut.by.

На уточняющий вопрос в комментариях Петровский сообщил, что на встрече была озвучена информация, что они работали в команде белорусского блогера Сергея Тихановского.

Позже Петровский удалил свое сообщение и написал, что это была шутка и проверка СМИ на прочность и вшивость. Он также отметил, что встреча носила закрытый характер и информация разглашению не подлежит. Однако и это сообщение он вскоре удалил, отмечают журналисты.

До того, как удалить свои посты, информацию о задержании ГРУшников Петровский подтвердил "Комсомольской правде" и Telegram-каналу Baza.

В конце концов Петровский опубликовал новый пост, в котором заявил, что встреча Лукашенко носила целенаправленный характер борьбы с фейками и внедрения новых форм работы в интернете.

"Конечно, в таких случаях нужны реальные, видимые механизмы и иллюстрации распространения этих фейков. Мой вброс как раз и стал такой проверкой. Коллеги уже успели проанализировать ТГ-каналы насчет распространения моего фейка, который, к слову, я опроверг через час, но который они даже после опровержения выставили так, как будто опровержения не было", – написал он.

По его словам, "прозападные и шовинистические ресурсы объединились в борьбе с государством, чтобы распространить максимально непроверенную, фейковую информацию". Также он прикрепил инфографику, на которой указал, какие белорусские СМИ повелись на его фейк.

https://www.facebook.com/piotra.piatrouski/posts/1617816168383047

В посольстве России в Беларуси не подтвердили информацию о задержании сотрудников ГРУ РФ, отмечает "Интерфакс-Запад".

Блогер Тихановский, с которым связал якобы задержание ГРУшников Петровский, получил широкую известность благодаря выдвижению в кандидаты на пост президента Беларуси. Но Центральная избирательная комиссия республики отказала ему в регистрации и тогда заявку подала его жена Светлана – ее зарегистрировали.

29 мая на пикете в поддержку выдвижения Тихановской правоохранители задержали ее супруга и главу ее инициативной группы. В Следкоме Беларуси заявили, что во время данной акции "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

Белорусские правозащитники признали их политическими заключенными и потребовали освобождения.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Генштаб РФ
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