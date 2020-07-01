Именно украинский опыт научил диктаторов в РФ и Беларуси не церемониться с недовольными и при малейших признаках сопротивления бить наотмашь

Голосование против ветра, или Век воли не видать.

В России подходит к концу праздник народного волеизъявления: благодарные подданные, конечно же, поддержали предоставление президенту Путину права бесконечно вести их куда он посчитает нужным. Нужным он считает вести в прошлое, о чем можно было прочитать в его выдающемся историческом труде, написанном на основе послевоенного издания "Краткого курса истории ВКП (б)". Поскольку пути в прошлое нет, то идти, в общем, некуда. Значит, продолжат идти никуда.

Туда же обреченно топает и Беларусь, где завершается зачистка и без того до черноты выжженного политического поля перед очередными выборами Ляксандра Рыгорыча Лукашенко. Просто удивительно, как эти всемогущие деятели, защищенные стеной силовиков, ручных судов, дрессированных избирательных комиссий и пропагандистской машиной, в режиме 24/7 прославляющей отца нации, боятся малейшего признака конкуренции и оппонирования. Объяснение у них, конечно, на этот счет имеется, простое и величавое: стоит вовлечь страну в несанкционированную дискуссию о политике, как злые силы быстро превратят ее в Майдан, и прощай суверенитет, здравствуй внешнее управление и НАТО в огороде. Лишь фигура вождя бережет и воплощает дух нации. Нет Путина – нет России, нет Лукашенко – где Беларусь? Вам в демократию поиграться или страну сберечь?

Единственное, хотя и весьма существенное отличие нынешних имитаций верноподданнического оргазма, это уже нескрываемая, лезущая изо всех щелей постылость навеки избранных. Наступил-таки тот момент, когда большинство россиян и белорусов до тошноты устали от одной и той же физиономии во главе страны на протяжении неприличного числа лет. В этом ощущении совсем немного политической оценки, от оценивания тут долго отучали, больше элементарной психологии: ну сколько можно? Можно долго.

За годы безальтернативности выход даже не к свободе, а к хоть какому-то разнообразию политических проявлений завален настолько массивной плитой, что совершенно неясно, откуда возьмутся силы или специальные технические возможности ее отодвинуть. Нам из Украины кажется, что дело всего лишь в недостатке отваги и организации нескольких сотен тысяч человек. Немного самопожертвования – и паразиты дрогнут и побегут. Вот только именно украинский опыт научил соседей-диктаторов не церемониться с недовольными и при малейших признаках сопротивления или просто так, для профилактики, бить наотмашь и сразу валить с ног. Периодические проявления "беркутизма" у нас не идут ни в какое сравнение с его разгулом там, где он является повседневностью, а сроки гражданским активистам лепятся в рутинном режиме, без особого общественного внимания и медийного возмущения. Вляпаться в авторитаризм и полицейщину просто, выбраться бесконечно трудно, до невозможности.

Украине просто повезло, что государству ни разу не удалось разожраться до такой степени, чтобы оно могло позволить себе бить граждан в морду систематически и безнаказанно. Но не надо и тешить себя иллюзиями, будто этот вариант для нас навсегда исключен. Он рядом, руку протяни, и в 1000 раз проще, чем строительство эффективных демократических институтов, которых в Украине как не было, так и нет. У нас тоже опасно высока доля людей, склонных к государственному патернализму, хватает тех, кто готов разгрузить население от гражданских забот и взвалить на себя бремя порешать за народ, что такое хорошо и что такое плохо. Лишь общая бардачность и давно наработанное недоверие и неуважение к политике как таковой и политикам как представителям вечно обделывающейся власти бережет от того, чтобы страна упала в ноги какому-нибудь доморощенному "бате" или "мамане", вручила ему/ей хлыст и подставила спину. Капризность и задиристость берегут украинцев от неприятностей больше, чем какая-то исключительная гражданская сознательность.

Мало что свидетельствует о сколько-нибудь скорых переменах в России и Беларуси, где задницы правителей намертво вросли в троны, хотя население уже дозрело до перемен или активно дозревает. Тем больше недоумение вызывает отсутствие изменений у нас, вольнолюбивых. Украинцы научились менять задницы начальства в креслах, научиться бы при этом главному: меняться самим и менять страну в цивилизованную сторону.

Источник: kontrakty.ua

Опубликовано с личного разрешения автора