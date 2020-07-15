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Белорусская милиция задержала более 200 протестующих, к ним применяли физическую силу. Видео

На оппозиционных акциях протеста, которые вечером 14 июля прошли в разных городах Беларуси, задержали более 200 человек. Список задержанных опубликовал правозащитный центр "Весна". Больше всего задержанных – не менее 193 человек – в Минске. Также произошли задержания в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно. Среди задержанных были журналисты. Правоозащитники отметили, что сотрудники милиции в штатском и ОМОН часто применяли физическую силу к протестующим – избивали ногами и кулаками, а также использовали дубинки. Некоторых задержанных в центре Минска заставили стоять в автозаках на коленях. Поводом к акциям послужил отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатами на пост президента оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Видео задержаний митингующих в Минске, Пружанах и Бресте опубликовало в YouTube "Радыё Свабода".

 
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В Минске задержали более 190 человек
В Минске задержали более 190 человек
Скриншот: Радыё Свабода / YouTube

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Одним из главных соперников Лукашенко называли банкира Виктора Бабарико. Он был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации. 

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Видео: Радыё Свабода / YouTube
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, Минск
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