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В белорусских городах люди вышли на акцию несогласия после решения ЦИК не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты

Несанкционированная акция протеста проходит в крупных городах Беларуси, в Минске задержаны десятки людей. Власти закрыли центральные станции метро в столице. Сегодня Центризбирком не допустил к выборам президента лидера рейтингов, экс-банкира Виктора Бабарико.

Собравшихся на акцию в центре Минска задерживают силовики
Собравшихся на акцию в центре Минска задерживают силовики
Фото: svaboda.org

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси началась акция гражданского несогласия в связи с решением Центральной избирательной комиссии отказать оппозиционному кандидату Виктору Бабарико в регистрации на президентских выборах.

Как сообщает "Радыё Свабода", люди выстраиваются в цепи солидарности и аплодируют в ответ на гудки проезжающих автомобилей.

Несколько сот человек выстроились в колонну и направились в сторону Октябрьской площади, милиция была вынуждена остановить движение транспорта.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

В центре столицы начались задержания; силовики отправляют в автозаки как участников шествия, так и журналистов и случайных людей, информирует "Радыё Свабода".

По сообщению TUT.by, закрыты две станции метро в центре Минска. Милиция задерживает участников акции неповиновения в Бресте, Гомеле, Могилеве.

Центризбирком Беларуси сегодня отказал в регистрации кандидатом в президенты банкиру Виктору Бабарико, которого называли одним из главных соперников действующего главы государства Александра Лукашенко. Бабарико был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Еще один потенциальный соперник Лукашенко – экс-дипломат Валерий Цепкало – не смог продолжить участие в гонке, так как ЦИК забраковал больше половины подписей, которые он собрал в поддержку выдвижения.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, ЦИК, милиция, Минск, шествие, задержание, акции протеста, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало
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