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Велосипеды, аплодисменты и ОМОН. В Минске прошла акция неповиновения, десятки задержанных. Фоторепортаж

Вчера 23.44
Сотни жителей белорусской столицы Минска 14 июля вышли на несанкционированную акцию, поводом к которой стал отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатами на пост президента оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Велосипедисты и прохожие направились к центру города; участники шествия ритмично аплодировали, автомобилисты гудели в ответ клаксонами. Как пишет TUT.by, участники демонстрации призывали ОМОН переходить на сторону народа. Вечером милиционеры в форме и в штатском начали жесткие задержания собравшихся, людей, пытавшихся отстоять задержанных, избивали.
Теги: Беларусь, оппозиция, милиция, Минск, ОМОН, шествие, велосипедисты, задержание, демонстрация, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало
 

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