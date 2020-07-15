Велосипеды, аплодисменты и ОМОН. В Минске прошла акция неповиновения, десятки задержанных. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Сотни жителей белорусской столицы Минска 14 июля вышли на несанкционированную акцию, поводом к которой стал отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатами на пост президента оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Велосипедисты и прохожие направились к центру города; участники шествия ритмично аплодировали, автомобилисты гудели в ответ клаксонами. Как пишет TUT.by
, участники демонстрации призывали ОМОН переходить на сторону народа. Вечером милиционеры в форме и в штатском начали жесткие задержания собравшихся, людей, пытавшихся отстоять задержанных, избивали.