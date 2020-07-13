С начала избирательной кампании в Беларуси задержали больше 700 человек – правозащитники

С начала президентской избирательной кампании в Беларуси 125 человек были приговорены к административному аресту, 252 человека получили штрафы, говорится в отчете белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна".

В Беларуси с начала президентской кампании в стране общее число задержанных составило не менее 703 человек. Об этом говорится в отчете белорусского Хельсинкского комитета и центра "Весна".

Из этого числа 129 человек были приговорены к административному аресту, 252 – оштрафованы, число политзаключенных достигло 24 человек, говорится в отчете.

"Международные организации продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и провести честные выборы. Некоторые члены Европарламента считают, что санкции против Беларуси должны быть возобновлены в случае отказа освободить всех политических заключенных. Власти продолжают политику репрессий против участников мирных собраний, блогеров и политических активистов", – напомнили правозащитники.

По мнению наблюдателей, предвыборная кампания в Беларуси не соответствует международным стандартам честных демократических выборов, основанных на принципах равной политической борьбы.

"Один из потенциальных кандидатов в президенты действующий президент Александр Лукашенко фактически уже начал активную кампанию с активным использованием государственных средств массовой информации, а также ресурсов исполнительной "вертикали", – говорится в отчете.

В Беларуси 9 августа должны состояться президентские выборы. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Так, один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Другой потенциальный соперник Лукашенко – экс-дипломат Валерий Цепкало – не сможет продолжить участие в гонке, так как Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые он собрал в поддержку выдвижения.