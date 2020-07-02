"Полное "руки вверх". Дипломат рассказал, что Россия в 2019 году предлагала Беларуси передать 95% полномочий на наднациональный уровень

Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал детали переговоров белорусской и российской сторон по образованию Союзного государства.

В предложениях российской стороны в отношении дальнейшего развития интеграции с Беларусью был пункт о передаче Минском РФ 95% полномочий на наднациональный уровень. Об этом на брифинге 1 июля сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, пишет агентство БЕЛТА.

Он отметил, что такое предложение было сделано в феврале 2019 года в Сочи. Дипломат сказал, что назвал тогда это предложение "полным "руки вверх".

По словам Семашко, передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету". В качестве примера он привел Европейский союз и подчеркнул, что на наднациональный уровень там отдали только 18%.

Дипломат считает, что налоговое и таможенное законодательства в силу различий в экономике также не могут быть одинаковыми, "они могут быть только унифицированными".

Семашко добавил, что ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.