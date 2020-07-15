К ЦИК Беларуси выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало

Белорусский Центризбирком объявил, что принимает письменные жалобы на исключение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало из числа участников президентских выборов до 18.50. Сразу после закрытия комиссии милиция начала задерживать людей, стоявших в очереди.

15 июля в Минске выстроилась очередь желающих подать жалобу в Центральную избирательную комиссию на решение об отказе в регистрации кандидатов в президенты от оппозиции – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Хвост очереди растянулся более чем на 700 метров. За время, отведенное на прием письменных жалоб, комиссия, по словам очевидцев, зарегистрировала не менее 1100 заявлений.

Подобную акцию несогласия 14 июля предложил штаб Бабарико.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина назвала очередь несанкционированным митингом, организованным и спланированным лицами, которым было отказано в регистрации.

ЦИК объявил, что завершает прием заявлений в 18.50, остальные жалобы будут приняты в электронном виде. Незадолго до конца рабочего дня милиция через громкоговорители начала требовать, чтобы стоящие в очереди расходились.

Затем начались задержания; силовики выхватывали из очереди случайных людей, в основном мужчин, и тащили в автозаки, информирует "Радыё Свабода".

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Одним из главных соперников Лукашенко называли банкира Бабарико. Он был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации.

14 июля на акциях протеста против отказа в регистрации Бабарико и Цепкало в Беларуси задержали более 250 человек.