В Беларуси задержали главу штаба главной оппонентки Лукашенко

Главу штаба главной оппонентки президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Марию Мороз задержали утром 6 августа на выходе из литовского посольства, где она подавала документы на визу.

В Минске (Беларусь) 6 августа задержали главу штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом TUT.by сообщили в объединенном штабе.

Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками министерства внутренних дел Беларуси, около 11 утра 6 августа на выходе из литовского посольства после подачи документов на визу. Причина задержания и местонахождение Мороз на данный момент неизвестны.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.