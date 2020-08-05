Тихановская уверена, что ЦИК зарегистрировала ее кандидатом в президенты Беларуси, "чтобы посмеяться"

Оппозиционер Светлана Тихановская считает, что граждане Беларуси поддержали ее выдвижение кандидатом в президенты потому, что она вступилась за мужа, которого не допустили к выборам.

Тихановская считает, что ее зарегистрировали, так как за женщину никто не проголосует Фото: EPA

Главная соперница президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская считает, что Центризбирком страны зарегистрировала ее кандидатом, "чтобы посмеяться". Об этом она рассказала в интервью "Настоящему времени".

По ее мнению, "в этих политических играх разберется только тот, кто сам в них играет". Она также отметила, что ее зарегистрировали еще и потому, что она женщина, а "кто там за женщину вообще пойдет, у нас конституция "не под женщину", женщина не может быть президентом".

Кроме того, Тихановская считает, что граждане страны поддержали ее потому, что она вступилась за мужа, которого не допустили к выборам. Она уверена, что у белорусов "произошел какой-то сдвиг самосознания, что они должны поступить так же, должны все встать вместо него, должны встать на ее защиту".

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.