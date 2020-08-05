Россия заявила, что не примет участия в наблюдении за выборами в Беларуси

Центризбирком России не получал традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег для участия в выборах в качестве наблюдателей, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Памфилова заявила, что ЦИК РФ не направит своих наблюдателей в Беларусь из-за "специфического отношения руководства Беларуси к пандемии" Фото: EPA

Центризбирком России принял решение не направлять на выборы в Беларусь своих наблюдателей, чтобы не ставить под угрозу их здоровье и личную безопасность из-за пандемии COVID-19. Об этом 4 июля ТАСС сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК России не получал традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег для участия в выборах наблюдателей.

Также она добавила, что российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в этом году не имеют возможности прибыть в Беларусь в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием.

Вместе с тем в ЦИК РФ не считают возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ из-за "весьма специфического отношения руководства Беларуси к коронавирусной пандемии".

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.