В Беларуси во время выборов начали отрабатывать посадку истребителей на автотрассы

Военные учения с привлечением авиации и сил противовоздушной обороны начались в Беларуси 4 августа, они должны завершиться за два дня до окончания голосования на выборах президента.

В Беларуси начались военные учения, одним из компонентов которых является посадка авиации на автомобильную дорогу. Об этом 4 августа проинформировали в минобороны страны.

"В соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на 2019/2020 учебный год, с 4-го по 7 августа... проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО. В ходе проведения учения будут отработаны вопросы посадки самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск – Брест с последующей их подготовкой к повторному вылету и нанесением авиационного удара по наземным целям на авиационном полигоне Ружаны", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что прикрывать район полетов в ходе учений будут самолеты-истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5.

"Основной целью данного этапа учения является отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации, подготовка летного состава к выполнению полетов с аэродромных участков дорог", – объяснили в минобороны Беларуси.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Сегодня минобороны Беларуси анонсировало проведение с 11 августа военных сборов для резервистов в Витебской области, которая граничит со Смоленской и Псковской областями РФ.