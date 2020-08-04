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"Спектакль устроили". В МИД РФ заявили, что не дадут в обиду задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер"

Спикер МИД РФ Мария Захарова утверждает, что вина россиян, которых задержали в Беларуси как наемников ЧВК "Вагнер", "ничем не доказана".

Захарова заявила о "прочном фундаменте" в отношениях РФ и Беларуси
Захарова заявила о "прочном фундаменте" в отношениях РФ и Беларуси
Фото: ЕРА

История с задержанием в Беларуси россиян, который белорусские силовики назвали наемниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" – это "спектакль". Об этом 4 августа заявила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", – написала она.

Спикер российского внешнеполитического ведомства назвала "многоопытным" политиком президента Беларуси Александра Лукашенко, который комментировал ситуацию с задержанными.

"Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", – подчеркнула Захарова.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10223889415572973

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул – это легенда", – заявил он.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД России, наемники, Вагнер, Мария Захарова, президент, ЧВК
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