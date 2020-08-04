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"Прекратите врать, вы уже опозорились". Лукашенко обратился к РФ из-за задержания вагнеровцев

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил удивление, почему вагнеровцы хотели лететь в Стамбул именно через Беларусь.

Лукашенко о "вагнеровцах": Билеты, купленные на Стамбул это легенда
Лукашенко о "вагнеровцах": Билеты, купленные на Стамбул – это легенда
Фото: РБК / YouTube

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевики ЧВК "Вагнер", задержанные в Беларуси, признались, что их направили именно в Беларусь. Об этом он заявил 4 августа во время обращения к народу, видео опубликовано на YouTube-канале "РБК".

"И все это вранье о Стамбуле, о Венесуэле, об Африке и Ливии! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул – это легенда. Потому что на границе, выезжая – а российская граница закрыта – им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул", – рассказал Лукашенко.

Белорусский президент выразил удивление, почему вагнеровцы хотели лететь в Стамбул именно через Беларусь.

"Я плохой, возможно, географ, я не понимаю: чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно из Новороссийска, из Крыма, в конце концов – махнул, и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее – в Ливию или еще куда-то. Не слушайте это вранье. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы?" – отметил он.

Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации.

"Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, затем нет – не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили "нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда [должны были лететь боевики]". Мы знаем", – подчеркнул он.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в действующую мечеть.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Вагнер
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