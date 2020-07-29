Под Минском задержаны более 30 бойцов иностранной военной компании

По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, 32 боевика иностранной частной военной компании были задержаны сегодня ночью. Другие подробности пока неизвестны.

В Беларуси задержали бойцов иностранной ЧВК. Из какой страны приехали задержанные, не уточняется Фото: depositphotos.com

В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 32 боевика иностранной частной военной компании под Минском. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Других подробностей на данный момент не приводится.

Менее чем через две недели в Беларуси должны пройти президентские выборы. Белорусский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень и жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана.

При этом двух соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили. В частности, Центризбирком забраковал больше половины подписей в поддержку выдвижения экс-дипломата Валерия Цепкало и отказался регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом действующего главы государства.

Сейчас Бабарико находится под стражей. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме".

Цепкало на прошлой неделе уехал в Россию, опасаясь ареста.

24 июля Лукашенко, выступая перед военными, заявлял о возможном участии иностранных ЧВК для организации "майдана" в Беларуси.