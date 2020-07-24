Белорусский оппозиционер Цепкало покинул страну вместе с детьми

В школу, где учатся дети белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, пришли сотрудники прокуратуры и просили учителей написать заявление, сообщила жена политика Вероника.

Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения Фото: Валерий Цепкало / Facebook

Белорусский оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом агентству TUT.BY рассказала его супруга Вероника Цепкало.

По ее словам, Цепкало собирались задержать. Сейчас политик с детьми находится в России, а его жена остается в Беларуси.

Женщина также рассказала, что два дня назад представители прокуратуры пришли в школу, где учатся ее дети, и просили учителей написать заявления. По ее мнению, правоохранители хотят запустить процесс лишения ее родительских прав.

20 июля своих детей вывезла из страны еще один оппозиционный белорусский политик – Светлана Тихановская. Она заявила, что в их адрес начали поступать угрозы.

Цепкало подавал заявку, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, но Центризбирком страны забраковал больше половины подписей, которые дипломат собрал в поддержку своего выдвижения. Он вместе с банкиром Виктором Бабарико были главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко, но последнего тоже не допустили к выборам из-за обвинений в финансовых преступлениях.

В связи с этим 16 июля штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Кроме Тихановской ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов: действующего президента Александра Лукашенко, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, экс-депутата парламента Анну Канопацкую и лидера партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергея Череченя.