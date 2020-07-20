Конкурент Лукашенко на выборах вывезла своих детей из Беларуси из-за угроз

Оппозиционный кандидат и конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза.

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей из страны после того, как в их адрес начали поступать угрозы. Об этом в Facebook 20 июля написала белорусская журналистка Наталья Радина.

"Светлана Тихановская обратилась ко мне за помощью, когда ей стали поступать угрозы в адрес детей. Я в свою очередь обратилась за помощью в одну из стран ЕС, которую я пока не называю в целях безопасности, и в правозащитные организации. Вместе мы смогли вывезти из Беларуси детей Светланы. Сейчас они в безопасности, и это главное", – написала она.

Тихановская является женой белорусского блогера Сергея Тихановского. Когда его не допустили к выборам, он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он находится под арестом.

На прошлой неделе штабы трех претендентов на пост президента – Тихановской, Цепкало и Бабарико – решили объединиться. Банкира Виктора Бабарико называли главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентский пост, но в июне его обвинили в финансовых преступлениях и арестовали.

19 июля Тихановская провела первый предвыборный митинг в минском парке Дружбы народов. По данным издания Naviny.by, в нем приняло участие около 10 тыс. человек.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси. Помимо Лукашенко и Тихановской, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.