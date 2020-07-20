В Минске заметили колонну боевой техники. Ранее власти Беларуси заявляли о готовности подавлять беспорядки

В министерстве обороны Беларуси объяснили передвижение колонны военной техники по Минску "активным периодом боевой подготовки".

На последней крупной оппозиционной акции в Минске задержали более 250 человек Фото: EPA (архив)

18 июля в Минске заметили колонну бронетраспортеров и военных грузовиков в сопровождении Госавтоинспекции, пишет TUT.BY.

Издание отмечает, что техника привлекла внимание в связи с акциями протеста, которые проходят в городе накануне президентских выборов, а также заявлением госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова о готовности подавлять возможные беспорядки.

"Мы – силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. Наша задача – не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе", – говорил он.

В то же время в министерстве обороны заявили, что передвижение техники связано с военными учениями.

"Войска сейчас как раз вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь в вооруженных силах идет активный период боевой подготовки", – сказала изданию официальный представитель министерства обороны Наталья Гаврусик.

9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Белорусский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень и жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана.

При этом двух соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили. В частности, Центризбирком забраковал больше половины подписей в поддержку выдвижения экс-дипломата Валерия Цепкало и отказался регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом действующего главы государства.

Сейчас Бабарико находится под стражей. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме".

После отказа ЦИК зарегистрировать Цепкало и Бабарико в Минске состоялась акция протеста, на которой силовики задержали более 250 человек.