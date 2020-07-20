ГОРДОН
 
 
МИР

В Минске заметили колонну боевой техники. Ранее власти Беларуси заявляли о готовности подавлять беспорядки

В министерстве обороны Беларуси объяснили передвижение колонны военной техники по Минску "активным периодом боевой подготовки".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На последней крупной оппозиционной акции в Минске задержали более 250 человек
На последней крупной оппозиционной акции в Минске задержали более 250 человек
Фото: EPA (архив)

18 июля в Минске заметили колонну бронетраспортеров и военных грузовиков в сопровождении Госавтоинспекции, пишет TUT.BY.

Издание отмечает, что техника привлекла внимание в связи с акциями протеста, которые проходят в городе накануне президентских выборов, а также заявлением госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова о готовности подавлять возможные беспорядки.

"Мы – силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. Наша задача – не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе", – говорил он.

В то же время в министерстве обороны заявили, что передвижение техники связано с военными учениями.

"Войска сейчас как раз вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь в вооруженных силах идет активный период боевой подготовки", – сказала изданию официальный представитель министерства обороны Наталья Гаврусик.

9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Белорусский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень и жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана.

При этом двух соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили. В частности, Центризбирком забраковал больше половины подписей в поддержку выдвижения экс-дипломата Валерия Цепкало и отказался регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом действующего главы государства.

Сейчас Бабарико находится под стражей. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме".

После отказа ЦИК зарегистрировать Цепкало и Бабарико в Минске состоялась акция протеста, на которой силовики задержали более 250 человек.

Теги: Беларусь, выборы, протесты, Минск, ОМОН
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS