Лукашенко пожаловался российскому премьеру на "странные вещи", которые происходят в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным сказал, что "иногда долго думает" о том, почему в стране накануне выборов происходят "странные вещи".

Лукашенко на встрече с Мишустиным посетовал, что в Беларуси происходят "странные вещи" Фото: EPА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что в Беларуси "происходят странные вещи", пишет "Белта".

"Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом", – сказал Лукашенко перед закрытой встречей с Мишустиным.

О каких именно странных вещах идет речь, не уточняется.

9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Белорусский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень и жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана.

При этом двух соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили. В частности, Центризбирком забраковал больше половины подписей в поддержку выдвижения экс-дипломата Валерия Цепкало и отказался регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом действующего главы государства.

Сейчас Бабарико находится под стражей. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме".