ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси на первом предвыборном митинге соперницы Лукашенко собралось до 10 тыс. человек. Видео

19 июля оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела первый предвыборный митинг в минском парке Дружбы Народов. По данным издания Naviny.by, в нем приняло участие около 10 тыс. человек, "Радыё Свабода" оценивает количество участников в 7 тыс. Акция была организована в коалиции с избирательными штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Тихановская призвала белорусов прийти на выборы, а в случае их фальсификации – "подняться с диванов" и защитить голоса. Собравшиеся на митинге скандировали "Любім, можам, пераможам" ("Любим, можем, победим"). Кроме того, на акции скрипачи исполнили композицию "Воины света" белорусской группы "Ляпис Трубецкой" (эта песня была неофициальным гимном Революции достоинства в Украине). Видео с акции Тихановской опубликовало в YouTube "Радыё Свабода".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Участники митинга скандировали "Любім, можам, пераможам"
Участники митинга скандировали "Любім, можам, пераможам" 
Фото: EPA

Тихановская является женой белорусского блогера Сергея Тихановского. Когда его не допустили к выборам, он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он находится под арестом. 

На прошлой неделе штабы трех претендентов на пост президента – Тихановской, Цепкало и Бабарико – решили объединиться. Банкира Бабарико называли главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентский пост, но в июне его обвинили в финансовых преступлениях и арестовали. 

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси. Помимо Лукашенко и Тихановской, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.

видео

Видео: Радыё Свабода / YouTube
Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, митинг, Минск, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS