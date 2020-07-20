В Беларуси на первом предвыборном митинге соперницы Лукашенко собралось до 10 тыс. человек. Видео

Тихановская является женой белорусского блогера Сергея Тихановского. Когда его не допустили к выборам, он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он находится под арестом.

На прошлой неделе штабы трех претендентов на пост президента – Тихановской, Цепкало и Бабарико – решили объединиться. Банкира Бабарико называли главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентский пост, но в июне его обвинили в финансовых преступлениях и арестовали.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси. Помимо Лукашенко и Тихановской, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.