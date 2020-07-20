Лукашенко назначил посла Беларуси в США впервые за 12 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля назначил заместителя министра иностранных дел страны Олега Кравченко на должность чрезвычайного и полномочного посла в США. Эта должность была вакантной с 2008 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 20 июля, назначил нынешнего заместителя министра иностранных дел страны Олега Кравченко чрезвычайным и полномочным послом в США, сообщает БЕЛТА.

В 2007–2008 годах Кравченко занимал должность советника посольства Беларуси в Соединенных Штатах, в 2008–2014 годах – временным поверенным в США. До 2017 года Кравченко занимал должность начальника отдела США и Канады в министерстве иностранных дел Баларуси.

Кроме того, Лукашенко назначил послов в Австрии (по совместительству – в Словении), Великобритании, Казахстане и Нидерландах.

Должность посла Беларуси в США была вакантной 12 лет. С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Руководство страны отозвало своего представителя в Вашингтоне на консультации после введенных США санкций. Вскоре американский посол покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Беларуси сократили с 35 до пяти человек.

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Александр Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря тогда сказал, что настал исторический момент в отношениях США и Беларуси.