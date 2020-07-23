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Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов, которые "зовут людей на майданы"

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, аккредитованные в стране западные СМИ не соблюдают законы и призывают к массовым беспорядкам.

Лукашенко о СМИ: Оскорбление за оскорблением. Меня там измазали вдоль и поперек
Лукашенко о СМИ: Оскорбление за оскорблением. Меня там измазали вдоль и поперек
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля на совещании в Минске потребовал выдворять из страны журналистов, которые, по его мнению, призывают к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"В правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", – заявил Лукашенко.

Он считает, что жесткие меры необходимо применять, несмотря на предвыборный период.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майдан. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно, меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.

В Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников, а также журналистов.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, журналисты
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