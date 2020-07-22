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"У Лукашенко очень низкий рейтинг". Оппозиционному кандидату Тихановской дали эфир на белорусском ТВ

Телевизор в Беларуси принадлежит одному человеку – президенту Александру Лукашенко, поэтому многие люди никогда не узнают правду. Об этом в своем первом выступлении по госТВ заявила кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская.

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Тихановская: Абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента
Тихановская: Абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента
Фото: ЕРА

21 июля государственный телеканал "Беларусь 1" предоставил эфир оппозиционному кандидату в президенты Светлане Тихановской, запись эфира размещена в YouTube-аккаунте "Кто, если не мы? Выборы в Беларуси 2020".

Она сообщила зрителям, что ее муж, блогер Сергей Тихановский, находится под стражей за то, что хотел баллотироваться в президенты. По ее словам, о многом из происходящего в стране белорусы не знают, поскольку телевидение контролирует один человек – глава государства Александр Лукашенко.

"По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей, но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, [банкира и политика] Виктора Бабарико и других политзаключенных выпустили из тюрем, но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого, но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство – против нынешней власти и хочет нового президента, но это правда", – заявила Тихановская.

Она добавила, что от коронавируса умерло гораздо больше людей, чем говорит белорусский минздрав, а врачам не хватало масок, но об этом также не рассказало и не расскажет госТВ.

ВИДЕО
Видео: Кто, если не мы? Выборы в Беларуси 2020 / YouTube

Штабы трех оппозиционных белорусских политиков – Тихановской, Бабарико и Валерия Цепкало – решили объединиться. Бабарико называли главным соперником Лукашенко в борьбе за президентский пост, но в июне его обвинили в финансовых преступлениях и арестовали.

19 июля Тихановская провела первый предвыборный митинг в Минске. По данным издания Naviny.by, в нем приняло участие около 10 тыс. человек.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси. Помимо Лукашенко и Тихановской, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.

Теги: телевидение, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, политзаключенные, коронавирус, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская
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