В Беларуси продлили арест оппоненту Лукашенко

Белорусского блогера и политического оппонента президента Беларуси Александра Лукашенко Сергея Тихановского задержали из-за участия в пикете в поддержку выдвижения своей жены в президенты. Его адвокат Виктор Мацкевич попросил судью прекратить административное преследование в связи с отсутствием правонарушения в действиях подсудимого.

Тихановский не отрицал, что принимал участие в предвыборном пикете своей жены, поскольку имел право сделать это Фото: Сергей Леонидович Тихановский / Facebook

Ленинский районный суд Могилева продлил на 15 суток арест блогера и оппонента президента Беларуси Александра Лукашенко Сергея Тихановского. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Тихановского задержали 27 мая на пикете в поддержку выдвижения его жены Светланы кандидатом в президенты. Она подала свою кандидатуру после того, как самому блогеру отказали в регистрации. На суде он не отрицал, что принимал участие в предвыборном пикете своей жены, поскольку имел право сделать это в качестве главы ее инициативной группы.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич попросил судью прекратить административное преследование в связи с отсутствием правонарушения в действиях подсудимого. По его словам, право голоса позволяет участникам кампании критиковать правительство и привлекать сторонников.

Он также утверждал, что Тихановскому не нужно было информировать власти о пикете, потому что он был главой инициативной группы, и место пикета не было запрещено.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

С президентской гонки в стране ранее снялись четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, рок-музыкант Александр Таболич и глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич.

Одного из главных соперников Лукашенко, банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В этот же день в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Граждане Беларуси выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов