ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси продлили арест оппоненту Лукашенко

Белорусского блогера и политического оппонента президента Беларуси Александра Лукашенко Сергея Тихановского задержали из-за участия в пикете в поддержку выдвижения своей жены в президенты. Его адвокат Виктор Мацкевич попросил судью прекратить административное преследование в связи с отсутствием правонарушения в действиях подсудимого.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тихановский не отрицал, что принимал участие в предвыборном пикете своей жены, поскольку имел право сделать это
Тихановский не отрицал, что принимал участие в предвыборном пикете своей жены, поскольку имел право сделать это
Фото: Сергей Леонидович Тихановский / Facebook

Ленинский районный суд Могилева продлил на 15 суток арест блогера и оппонента президента Беларуси Александра Лукашенко Сергея Тихановского. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Тихановского задержали 27 мая на пикете в поддержку выдвижения его жены Светланы кандидатом в президенты. Она подала свою кандидатуру после того, как самому блогеру отказали в регистрации. На суде он не отрицал, что принимал участие в предвыборном пикете своей жены, поскольку имел право сделать это в качестве главы ее инициативной группы.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич попросил судью прекратить административное преследование в связи с отсутствием правонарушения в действиях подсудимого. По его словам, право голоса позволяет участникам кампании критиковать правительство и привлекать сторонников.

Он также утверждал, что Тихановскому не нужно было информировать власти о пикете, потому что он был главой инициативной группы, и место пикета не было запрещено.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

С президентской гонки в стране ранее снялись четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, рок-музыкант Александр Таболич и глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич

Одного из главных соперников Лукашенко, банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В этот же день в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Граждане Беларуси выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, арест, Сергей Тихановский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин
Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин
  Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
  Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
Тодоренко показала фигуру в купальнике
Тодоренко показала фигуру в купальнике
  Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
  Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя
"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя
"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко
"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
"Родила, не выходя из дома". Михалок показал жену и новорожденного сына
"Родила, не выходя из дома". Михалок показал жену и новорожденного сына
Деми Ловато объявила о помолвке с американским актером
Деми Ловато объявила о помолвке с американским актером
"Ты же мать! Как ты можешь?" Ризатдинова позировала в платье с глубоким декольте
"Ты же мать! Как ты можешь?" Ризатдинова позировала в платье с глубоким декольте
В Украине снимут фильм о певице Квитке Цисык
В Украине снимут фильм о певице Квитке Цисык
34-летняя вдова Хефнера впервые замечена в компании бойфренда
34-летняя вдова Хефнера впервые замечена в компании бойфренда
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS