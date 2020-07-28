На улицы Беларуси выходит народ, который ранее не интересовался политикой. Это показывает, насколько Лукашенко достал людей

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каковы сейчас настроения в белорусском обществе?

Настроения невероятные. Сейчас на улицы выходит народ, который ранее не интересовался политикой. А теперь они просто толпами валят на встречу с альтернативным кандидатом в президенты. Это показывает, насколько Лукашенко просто достал людей. 26 лет у власти, развалена экономика, он действительно людям надоел. И к ним приходит понимание: именно от них зависит, что будет дальше со страной, что необходимо отстаивать и защищать свои голоса. Поэтому люди настроены очень решительно.

Мы видим в независимых медиа высказывания простых людей – они выражают прямо ненависть к Лукашенко и решимость бороться. И меня это крайне радует. Можно сказать, что за минувшую неделю на улицы в разных городах Беларуси вышло от 70 тыс. до 100 тыс. человек. Это невероятно много. И мы видели, что даже в небольших городках выходили тысячи человек. Это показывает градус недовольства в обществе.

Белорусские силовики готовы стоять за Лукашенко до конца либо могут перейти на сторону митингующих?

Мне кажется, и к силовикам приходит понимание, что такое режим Лукашенко. Они же не сироты – у них есть родители, семьи, жены, дети, которые сегодня не приемлют режим Лукашенко. И в этой ситуации защищать всеми ненавидимого диктатора очень тяжело. Ведь если они, не дай бог, поднимут руку против собственного народа, простых людей – я не знаю, как они потом будут смотреть в глаза не только своим женам, но и соседям, друзьям, одноклассникам. По Уголовному кодексу, это деяние – абсолютно наказуемое. Эти преступления не имеют срока давности. Нельзя выполнять преступные приказы, тем более – приказы нелегитимного диктатора. А Лукашенко является нелегитимным президентом Беларуси.

Правда ли, что для подавления акций протеста в Беларусь завозили силовиков из России? Может ли РФ вмешаться в ситуацию в Беларуси?

Я не видела российских силовиков. Думаю, это элементарное запугивание. Фейки, рожденные белорусской пропагандой. Я к этому так отношусь.

Не думаю, что Путину сейчас нужно вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Ему бы с ситуацией в Хабаровске разобраться. Пусть собственной страной займется. Мне кажется, на Беларусь у него сейчас нет никаких сил и никаких ресурсов. Кроме того, любое вмешательство в ситуацию в Беларуси повлечет за собой усиление международных санкций против режима Путина. Думаю, это может остановить власти РФ. Мне кажется, Москва сейчас заняла такую выжидательную позицию и наблюдает, как будет развиваться ситуация в Беларуси. В первую очередь все будет зависеть от белорусского народа, я в этом убеждена. Если на улицы выйдут сотни тысяч человек, то нам не стоит бояться ни силовиков, ни вмешательства России.

Будет ли в этом году у Беларуси новый президент, учитывая ситуацию, сложившуюся в стране на сегодняшний день?

Я на это очень сильно надеюсь. Мне кажется, есть все предпосылки, чтобы это стало реальностью.

Источник: "ГОРДОН"