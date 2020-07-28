ГОРДОН
 
 
Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


все материалы автора

Вначале клиенту создаются проблемы, а потом предлагается крыша. Именно эту схему 90-х путинские чекисты реализуют в отношении Лукашенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Операция аншлюс.

Кремль может попытаться использовать президентские выборы в Беларуси, чтобы осуществить давно планируемый аншлюс этой республики. Путинские чекисты работают по привычным им криминальным схемам 90-х. Вначале клиенту создаются проблемы, а потом предлагается крыша на условиях установления контроля над его бизнесом. Именно эта схема реализуется в отношении Лукашенко.

Лука упирался и брыкался, когда его гнали в российское стойло, и в последнее время вел себя слишком борзо. Кремль решил использовать сложную предвыборную ситуацию, чтобы создать ему проблемы, которые он не сможет решить без российской силовой поддержки. Расчет делается на то, что Лукашенко, оказавшись перед реальной угрозой потери власти, побежит к Путину за поддержкой. Условием спасения Луки станет аншлюс, от которого он уже не сможет отказаться.

Если киевский Майдан российские власти использовали как предлог для аннексии Крыма, то минский – может стать поводом для попытки захвата Беларуси.

Однако Беларусь путинскому режиму так просто не сожрать – подавится. Белорусская оппозиция правильно делает, что пытается использовать сегодняшний уникальный шанс на отстранение Лукашенко. Если он останется у власти, рано или поздно, сколько бы ни упирался, все равно будет принужден сдать белорусскую независимость. Только демократические европейски ориентированные белорусские власти могут гарантировать сохранение Беларуси как независимого государства.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, аннексия, Игорь Эйдман, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь за рубежом и агенты советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь за рубежом и агенты советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!"
  Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!" G
Дмитрий ГОРДОН
  "За клоуна вы щас п...зды получите". Топ-10 "зашкваров" Верховной Рады IX созыва
  "За клоуна вы щас п...зды получите". Топ-10 "зашкваров" Верховной Рады IX созыва G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS