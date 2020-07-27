Бывший глава охраны Лукашенко приговорен к 12 годам лишения свободы

Белорусский суд признал бывшего руководителя охраны президента Беларуси Александра Лукашенко Андрея Втюрина виновным в получении взятки.

О задержании Втюрина стало известно в мае 2019 года Фото: tut.by

Верховный суд Беларуси 27 июля приговорил Андрея Втюрина, экс-замсекретаря Совета безопасности Беларуси, бывшего руководителя охраны президента Александра Лукашенко, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил белорусский портал TUT.BY.

Суд признал Втюрина виновным в получении взятки в размере $192 тыс., лишил звания полковника и постановил конфисковать у осужденного экс-чиновника сумму взятки.

Всего суд вынес приговоры 16 фигурантам дела. От двух до семи с половиной лет лишения свободы получили председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Беларуси Андрей Подгорный, генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, директор Информационно-вычислительного центра министерства финансов Юрий Зданевич, начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО "Беларусбанк" Алексей Милованов, руководитель "Мобильного сервиса" Владимир Жилин, директор "ТТ-Связьком" Владимир Томченко, исполнительный директор "Банка БелВЭБ" Юрий Пономарев.

Как отмечает TUT.BY, те, кто приговорен к лишению или ограничению свободы, "по амнистии будут освобождены частично от отбытия наказания сроком в один год".

О задержании Втюрина 1 мая 2019 года сообщило российское агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах. Собеседник агентства утверждал, что Втюрин регулярно передавал россиянам информацию. "Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему в наследство из прошлого", – пояснил источник.

По информации агентства, Втюрин последние 25 лет входил в ближайший круг главы государства, был вхож в семью президента, а младший сын Лукашенко Николай "буквально рос на руках у папиного охранника". Должность в Совете безопасности Втюрин получил в 2014 году, до этого он был начальником службы охраны Лукашенко.