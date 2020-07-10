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Эрдоган подписал указ о превращении Собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал Собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Указ Эрдоган опубликовал у себя в Twitter. Телеканал CNN Turk сообщает, что сегодня вечером турецкий президент выступит с телеобращением в этой связи. Hay * rl * olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) July 10, 2020 Здание, где сейчас располагается музей Святой Софии (Айя-София), было построено в VI веке. Вначале это был христианский собор, после завоевания города Османской империей в XV веке стал мечетью. В 1935 году декретом основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка собор был преобразован в музей. Святая София включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире.

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