Собор Святой Софии в Стамбуле решением суда стал мечетью

Турецкий суд отменил постановление о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире Фото: wikipedia.org

Турецкий суд разрешил бывшему православному Софийскому собору в Стамбуле, который сейчас является музеем, стать мечетью. Такое решение было принято сегодня, сообщает телеканал CNN Turk.

Здание, где сейчас располагается музей Святой Софии (Айя-София), было построено в VI веке. Оно относится ко Всемирному наследия ЮНЕСКО. Вначале это был христианский собор, после завоевания города Османской империей стал мечетью, а в 1935 году декретом основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка его превратили в музей.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире.

В 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии мечетью. Таким образом, туристы смогут посещать собор бесплатно, сказал турецкий президент.

ЮНЕСКО призвал Турцию не менять статус музея без обсуждения. Религиозные и политические лидеры со всего мира также раскритиковали это предложение.

11 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что дискуссия вокруг превращения стамбульского собора в мечеть не является вопросом международных отношений.