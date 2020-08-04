Россия использовала наемников ЧВК "Вагнер" в борьбе за Беларусь с США, Евросюзом и Китаем – Тышкевич

Москва хочет ослабить государственные институты Беларуси. В Кремле хотят добиться усиления санкций Евросоюза и США против властей страны. Для этого были задействованы сотрудники российской ЧВК "Вагнер", сказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью "Фактам".

Россия с помощью сотрудников российской частной военной компании "Вагнер" пыталась добиться от властей Беларуси усиления репрессий. После этого от Евросоюза и США последовало бы усиление санкционного давления. Такое мнение выразил политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью газете "Факты".

"Этого [санкций США и Евросоюза] можно добиться путем эскалации насилия на территории Беларуси, провоцируя белорусскую власть на усиление репрессий, либо силовиков или оппозиционеров. Учитывая нынешнюю политизацию белорусского общества, несложно представить его реакцию на любые провокации", рассказал политолог.

Тышкевич пояснил, что Москва пытается ослабить все государственные институты Беларуси.

"После этого [усиления репрессий] наверняка последует прогнозируемая реакция со стороны Евросоюза и США – усиление санкционного давления. В таком формате и Пекину Беларусь станет менее интересна", – пояснил Тышкевич.

Политолог считает, что присутствие вагнеровцев в Беларуси – это элемент реализации данной задачи.

"Причем достаточно дешевый. Ведь не нужно тратить время и средства на создание политического движения, подготовку активистов из числа местного населения, формирование соответствующего задаче общественного мнения: просто прислали людей, которые сделали свое дело и уехали. Россия убедилась в эффективности своих ЧВК. Судя по реакции, Лукашенко понимает их опасность", – подчеркнул он.

По мнению Тышкевича, на территории Беларуси нет сильных пророссийских движений. Он считает, что около 10% белорусов приветствуют идею сближения с Россией. А у политических, провластных и оппозиционных элит есть консенсус – держать с Россией дистанцию.