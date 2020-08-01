"Путин вступает в игру". Ганапольский считает, что задержание наемников ЧВК "Вагнер" может завершиться аннексией Беларуси

После задержания возле Минска членов ЧВК "Вагнер" президента Беларуси Александра Лукашенко могут задержать находящиеся на территории Беларуси российские войска, считает журналист Матвей Ганапольский.

Ганапольский не исключил, что из-за ЧВК в Беларуси могут отменить выборы Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Задержание белорусскими спецслужбами возле Минска наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" может привести к аннексии Беларуси Россией. Такое мнение 31 июля журналист Матвей Ганапольский выразил в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Он считает, что определенные роли в данной ситуации играют президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист – Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие доказательства и признания ни положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится. Что последует за этим? Давайте я скажу самый жесткий вариант, который мне кажется все более реальным. Он называется "аннексия Беларуси" – свержение "террористического режима Лукашенко" с его арестом", – написал Ганапольский.

Он предполагает, что "делать это будут российские войска из расположенных на территории Беларуси военных баз".

"Выборы будут отменены. Это все будет сделано ради спасения несчастных и ни в чем не виноватых россиян, которые поехали в Минск собирать грибы и копать бульбу", – иронизирует российский журналист.

По его словам, "два лидера втюхивают дурку своим гражданам, держа обе страны на грани войны и не сообщая причину".

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

В Следкоме Беларуси рассказали, что задержанные дают противоречивые показания.