Боевики ЧВК "Вагнер" были в Беларуси транзитом – военный журналист

Компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти были в курсе этого, заявил российский военный корреспондент Семен Пегов. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

Бойцы частной военной компании "Вагнер", которых задержали сотрудники белорусских спецслужб, использовали Минск как транзитный пункт для переброски в Африку. Белорусские власти знали о пребывании наемников в санатории под Минском, но перед выборами решили воспользоваться этим фактом в своих интересах, написал в Telegram российский военный корреспондент Семен Пегов.

В связи с пандемией коронавируса Беларусь стала удобным транспортным хабом для переправки сотрудников ЧВК, уточнил он.

"Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и [президент Беларуси Александр] Лукашенко, конечно, был в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются. Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб, это вообще не по-пацански. Парни и были в форме – потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск", – отметил Пегов.

Журналисты "Радио Свобода" изучили видеозапись задержания наемников и пришли к выводу, что точкой назначения группы был Судан. "На кадрах задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала", – отмечает издание в Twitter.

Радио Свобода полагает, что задержанные в Минске люди, которых власти Беларуси называют "наемниками ЧВК Вагнера", направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала pic.twitter.com/Mcf8gu7PXt — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 29, 2020

32 россиянина были задержаны в ночь на 29 июля в Минском районе сотрудниками группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД. Еще один член группы задержан на юге Беларуси. белорусское государственное агентство БЕЛТА информирует, что все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер".

Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, отмечает "Радио Свобода".