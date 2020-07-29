Боевики ЧВК "Вагнер" были в Беларуси транзитом – военный журналист

Бойцы частной военной компании "Вагнер", которых задержали сотрудники белорусских спецслужб, использовали Минск как транзитный пункт для переброски в Африку. Белорусские власти знали о пребывании наемников в санатории под Минском, но перед выборами решили воспользоваться этим фактом в своих интересах, написал в Telegram российский военный корреспондент Семен Пегов.
В связи с пандемией коронавируса Беларусь стала удобным транспортным хабом для переправки сотрудников ЧВК, уточнил он.
"Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и [президент Беларуси Александр] Лукашенко, конечно, был в курсе того, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются. Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб, это вообще не по-пацански. Парни и были в форме – потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск", – отметил Пегов.
Журналисты "Радио Свобода" изучили видеозапись задержания наемников и пришли к выводу, что точкой назначения группы был Судан. "На кадрах задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала", – отмечает издание в Twitter.
Радио Свобода полагает, что задержанные в Минске люди, которых власти Беларуси называют "наемниками ЧВК Вагнера", направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала pic.twitter.com/Mcf8gu7PXt— Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 29, 2020
32 россиянина были задержаны в ночь на 29 июля в Минском районе сотрудниками группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД. Еще один член группы задержан на юге Беларуси. белорусское государственное агентство БЕЛТА информирует, что все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер".
Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, отмечает "Радио Свобода".