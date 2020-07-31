ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина запросила экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер" – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании "Вагнер", девять из них – граждане Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина попросила Беларусь о временном аресте задержанных наемников ЧВК "Вагнер"
Украина попросила Беларусь о временном аресте задержанных наемников ЧВК "Вагнер"
Фото: depositphotos.com

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ведомства.

"Офис генпрокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявили о подозрении по факту участия в террористической организации. Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", – сказано в заявлении.

В настоящий момент Офис генпрокурора готовит документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции.

"Вопрос о выдаче [подозреваемых] будет решаться компетентными органами Беларуси", – добавили в ведомстве.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

30 июля Беларусь обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники "Вагнера" к преступлениям на Донбассе.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Теги: Россия, Украина, теракт, Беларусь, террористы, наемники, экстрадиция, Вагнер, уголовное дело, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS