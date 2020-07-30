Беларусь попросила Киев проверить, причастны ли задержанные наемники ЧВК "Вагнер" к преступлениям в Украине

Белорусский МИД проинформировал временного главу посольства Украины в Беларуси о задержании наемников ЧВК "Вагнер" под Минском.

Беларусь запросила у Киева информацию о причастности задержанных наемников к преступлениям в Украине Фото: depositphotos.com

Белорусские власти обратились к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные под Минском наемники российской частной военной компании "Вагнер" к преступлениям на Донбассе. Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Беларуси по итогам визита временного руководителя украинского диппредставительства Петра Врублевского в МИД Беларуси.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории Беларуси российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", – сказано в сообщении.

Согласится ли Минск на экстрадицию подозреваемых, которые причастны к совершению преступлений, посольство не уточняет.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Украинские власти (в частности, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, Министерство иностранных дел Украины и СБУ) заявляли о намерении требовать экстрадиции наемников.