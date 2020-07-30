Украина может потребовать экстрадиции украинцев, задержанных в Беларуси в числе бойцов ЧВК "Вагнер"

Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер". Об этом 29 июля в комментарии "5 каналу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.
Он подчеркнул, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.
"Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо", – считает Кривонос.
По его словам, такая ситуация могла бы укрепить отношения Украины и Беларуси.
"И отразила бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", – добавил замсекретаря СНБО.
О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российскими боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.
В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.