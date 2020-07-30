Украина может потребовать экстрадиции украинцев, задержанных в Беларуси в числе бойцов ЧВК "Вагнер"

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что выдача Украине граждан, которые были задержаны в Беларуси в составе группы боевиков частной военной компании "Вагнер", может укрепить отношения двух стран.

Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер". Об этом 29 июля в комментарии "5 каналу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Он подчеркнул, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.

"Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо", – считает Кривонос.

По его словам, такая ситуация могла бы укрепить отношения Украины и Беларуси.

"И отразила бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", – добавил замсекретаря СНБО.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российскими боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.