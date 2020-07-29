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Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием россиян из ЧВК "Вагнер"

Беларусь собирается усилить оперативное прикрытие государственных границ после задержания боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

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Равков (в центре): Около 14 человек те, кто проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе
Равков (в центре): Около 14 человек – те, кто проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе
Фото: mchs.gov.b

Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов Российской Федерации и Украины для пояснений и обсуждения вопросов, возникших после задержания российских наемников под Минском. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, пишет информационное агентство БЕЛТА.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – пояснил Равков.

По его словам, Беларусь усилит оперативное прикрытие государственных границ.

"И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", – сказал  госсекретарь.

Сотрудники группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер". Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его "батальона". По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. "Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна", – сказал Прилепин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российским боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти были в курсе этого, заявил российский военный корреспондент Семен Пегов. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, наемники, Андрей Равков, Вагнер
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