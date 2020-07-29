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Прилепин заявил, что среди задержанных в Беларуси наемников есть бойцы его "батальона"

Российский писатель, боевик "ДНР" Захар Прилепин считает, что задержанные в Беларуси наемники частной военной компании "Вагнер" направлялись в другие страны.

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Прилепин: Если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях, это, конечно, нелепо будет выглядеть
Прилепин: Если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях, это, конечно, нелепо будет выглядеть
Фото: EPA

Среди наемников российской частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля под Минском, были несколько человек из "батальона" российского писателя, боевика Захара Прилепина. Об этом он написал в Facebook.

"Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии "ДНР" и "ЛНР", воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны", – сказано в посте.

Прилепин считает, что наемники находились в Минске не с целью дестабилизации ситуации в Беларуси перед президентскими выборами, которые должны пройти 9 августа.

сли белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях, это, конечно, нелепо будет выглядеть. Насколько я могу судить со стороны, обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно", – написал Прилепин.

https://www.facebook.com/zaharprilepin/posts/3427092944001669

32 россиянина были задержаны в ночь на 29 июля в Минском районе сотрудниками группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД. Еще один член группы задержан на юге Беларуси. белорусское государственное агентство БЕЛТА информирует, что все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер".

Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, отмечает "Радио Свобода".

13 февраля 2017 года Прилепин заявил, что стал "замкомбата" в террористической группировке "ДНР". Позже на сайте главаря боевиков "ДНР" появилась информация, что ему присвоили "внеочередное воинское звание майора".

9 июля 2018 года Прилепин сказал, что оставляет должность "замкомбата", так как на Донбассе "наступать не будет ни та, ни эта сторона". 10 июля он заявил, что в случае обострения ситуации вернется на Донбасс.

15 августа 2018 года Прилепина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В августе 2019 года Прилепин в интервью журналисту Алексею Пивоварову для проекта "Редакция" заявил, что подразделение, которым он управлял на Донбассе, убило "большое количество людей".

Теги: Беларусь, выборы, наемники, ДНР, Вагнер, Захар Прилепин
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