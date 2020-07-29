В России планируют расширить санкции против Украины

В российскую Госдуму внесли законопроект, который предлагает установить запрет на прием платежным агентом средств и совершение трансграничных денежных переводов, если получатель состоит в санкционном списке. В случае принятия этот запрет коснется и санкций против граждан Украины.

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает введение новых экономических мер в отношении Украины. Законопроект 28 июля опубликован в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

В законопроекте говорится о расширении списка ограничений, которые наложены на ряд лиц и компаний в рамках указа "О мерах по реализации указа президента России Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ".

Данные изменения устанавливают запрет на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных денежных переводов, если получатель состоит в санкционном списке.

Также, согласно проекту, российский Центробанк и федеральные органы исполнительной власти обязаны будут предоставлять в Минфин страны отчеты о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении подсанкционных лиц.

22 октября 2018 года Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.