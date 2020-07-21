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Палата представителей Конгресса утвердила санкции против "Северного потока – 2"

Поправка к закону о национальной обороне, предусматривающая санкции против компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2", прошла нижнюю палату американского парламента.

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В США могут ввести новые санкции против российского трубопровода
Фото: depositphotos.com

Палата представителей Конгресса США 20 июля единогласно одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток – 2". Поправка к закону о национальной обороне принята единогласно, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty.

Теперь поправку должны рассмотреть в Сенате, после чего изменения к закону должен подписать президент Дональд Трамп.

"Россия пытается построить "Северный поток – 2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии. Мы должны остановить недружественную стратегию усиления влияния [президента России Владимира] Путина", – написал в Twitter член Палаты представителей республиканец Стив Вомак.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Cтроительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

В конце июня 2020 года Сенат Конгресса США включил новые санкции против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год. Сенаторы, в частности, предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Еще до включения новых санкций в проект оборонного бюджета немецкие власти высказывали обеспокоенность по поводу возможного усиления ограничительных мер. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных санкций. 16 июля в МИД Германии заявили, что американские власти "пренебрегают правом и суверенитетом Европы решать, где и как ей получать энергию".

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Северный поток – 2" и вторую ветвь "Турецкого потока" Вашингтон включил в перечень объектов, подпадающих под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Новое положение подразумевает возможность применения санкций к тем, кто инвестирует или ведет любую другую деятельность, связанную с российскими экспортными трубопроводами. Позже в Госдепе разъяснили, что в настоящее время США не вводят дополнительных санкций, а просто предусмотрели такую возможность. 

Теги: Россия, США, санкции, Конгресс США, Палата представителей, Северный поток – 2, Стив Вомак
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