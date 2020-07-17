"Вашингтон пренебрегает суверенитетом Европы". Германия раскритиковала намерения США ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что в последние недели правительство Германии проводило переговоры с американской стороной в связи с возможным ужесточением санкций против проекта "Северный поток – 2", и назвал неправильным наложение ограничений на партнеров.

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало намерения США ввести новые санкции против участников строительства газопровода "Северный поток – 2". Заявление министра иностранных дел страны Хайко Мааса опубликовано на сайте ведомства 16 июля.

Глава министерства считает, что американские власти "пренебрегают правом и суверенитетом Европы решать, где и как ей получать энергию".

"Европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне. Мы решительно отвергаем экстерриториальные санкции", – отметил дипломат.

Маас сообщил, что в последние недели правительство Германии проводило переговоры с американской стороной в связи с возможным ужесточением санкционной политики, в ходе которых Берлин "четко изложил свою позицию".

"Мы считаем неправильным наложение санкций на партнеров. Нам нужна общая трансатлантическая позиция в отношении санкций против России. Решение США сделает это еще более трудным", – подчеркнул глава МИД Германии.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

В конце июня 2020 года Сенат Конгресса США включил новые санкции против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год. Сенаторы, в частности, предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Еще до включения новых санкций в проект оборонного бюджета немецкие власти высказывали обеспокоенность по поводу возможного усиления ограничительных мер. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных санкций. По данным агентства Bloomberg, Германия готовит ответные меры – правительство во главе с Ангелой Меркель добивается скоординированной реакции Евросоюза по этому поводу, поскольку санкции могут затронуть европейские компании, банки, а также государственные учреждения.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Северный поток – 2" и вторую ветвь "Турецкого потока" Вашингтон включил в перечень объектов, подпадающих под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Новое положение подразумевает возможность применения санкций к тем, кто инвестирует или ведет любую другую деятельность, связанную с российскими экспортными трубопроводами. Позже в Госдепе разъяснили, что в настоящее время США не вводят дополнительных санкций, а просто предусмотрели такую возможность.