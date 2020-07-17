Медведев о новых санкциях США против "Северного потока – 2": От такой простоты и борзости оторопь берет

15 июля госсекретарь США Майкл Помпео объявил о расширении антироссийских санкций США на "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев высказал мнение, что Госдепу "плевать" на европейских партнеров и солидарность в период кризиса.

Бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции США.

"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По "Северному потоку – 2" все названо своими именами: "Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес. И все", – написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что эта позиция Госдепа, которому "плевать" на европейских партнеров и солидарность в период кризиса.

"От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально. А газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", – добавил Медведев.

15 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "Северный поток – 2" и вторую ветвь "Турецкого потока" Вашингтон включил в перечень объектов, подпадающих под санкции закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

США неоднократно вводили против России разного рода экономические ограничения за агрессию против Украины и за вмешательство в американские выборы. Режим санкций в отношении РФ регулируется, в частности, законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

В декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

30 июня 2020 года Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода "Северный поток – 2" в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.