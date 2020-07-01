"Недопустимое вмешательство в суверенитет ЕС". Шредер прокомментировал планы США усилить санкции против "Северного потока – 2"

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер считает, что инициатива США ввести новые ограничительные меры против газопровода "Северный поток – 2" свидетельствует о прекращении трансатлантического партнерства.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер на слушаниях комитета Бундестага по экономике и энергетике 1 июля раскритиковал намерение США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2", сообщила газета Handelsblatt.

Шредер является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода "Северный поток – 2".

По мнению Шредера, инициатива США свидетельствует о прекращении трансатлантического партнерства.

Он назвал планы Вашингтона ввести санкции "широко распространенным, неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

Инициатива ввести новые санкции против газопровода ранее вызвала обеспокоенность немецких властей. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных ограничительных мер. По данным агентства Bloomberg, Германия готовит ответные меры на новые санкции США – правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель добивается скоординированной реакции Евросоюза по этому поводу, поскольку меры могут затронуть европейские компании, банки, а также государственные учреждения.

30 июня Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода "Северный поток – 2" в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенаторы, в частности, предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Сенат и Палата представителей Конгресса презентуют свои варианты оборонного бюджета, затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант. Закон вступает в силу после подписания президентом.

В 2019 году США ввели санкции против "Северного потока – 2" похожим образом – они тоже были прописаны в оборонном бюджете.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru.