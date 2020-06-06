В правительстве Германии прокомментировали законопроект о расширении американских санкций против "Северного потока – 2"

В Сенат США 4 июня внесли законопроект об ужесточении санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных санкций.

Внесение в Сенат США законопроекта о расширении санкций против структур, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2", не изменило позицию Германии. Об этом на брифинге 5 июня заявила официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер. Брифинг транслировал в YouTube портал Welt.

"Мы, конечно, наблюдаем за развитием событий вокруг "Северного потока – 2", в том числе и за тем, что происходит в США. Но мы это не комментируем", – сказала Айхлер.

Германия отвергает экстерриториальные санкции как таковые, подчеркнула спикер.

Законопроект об ужесточении санкций против российского газопровода "Северный поток – 2", внесенный в Сенат 4 июня, предусматривает наказание для компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. После этого российское трубоукладочное судно "Академик Черский" было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составляет 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020-го.