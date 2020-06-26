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Германия готовит ответные меры на санкции США против "Северного потока – 2" – СМИ

Немецкое правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель хочет скоординированной реакции Евросоюза на намерения США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2", выяснило агентство Bloomberg. Первый блок санкций против проекта Вашингтон ввел в декабре 2019 года, в начале июня 2020 года в Сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер.

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"Северный поток 2" строится с 2018 года
"Северный поток – 2" строится с 2018 года
Фото: EPA

Правительство Германии рассматривает возможность введения ответных мер, если США наложат новые санкции на участников строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщило 25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель хочет скоординированного ответа Евросоюза на действия США, поскольку новые санкции могут затронуть европейские компании, банки, а также  государственные учреждения. 

Перспектива прямого вмешательства США в энергетические интересы ЕС должна вызвать коллективный ответ союза, сказал один из немецких чиновников на условиях анонимности.

12 июня немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала выдержки из внутреннего документа министерства экономики ФРГ. В Берлине считают, что новые санкции США могут затронуть государственные службы страны, которые как-либо связаны с проектом.

Министерство опасается, что новые меры предполагают административную ответственностью в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода. Стало бы "совершенным новшеством", если бы санкции были направлены против властей дружественных правительств или даже против самих правительств, сказано в документе. 

Bloomberg отметило, что президент США Дональд Трамп сделал газопровод одним из главных объектов критики. Он неоднократно заявлял, что Америка "должна защищать Германию от России", и та платит ей миллиарды долларов.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

В декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчикиНа момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран. В июне 2020 года "Академик Черский" сменило владельца, что, как считают СМИ, позволит "Газпрому" избежать новых санкций США. Пока строительство газопровода не возобновилось. 

В начале июня в Сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против газопровода. Новые санкции могут коснуться компаний, оказывающих услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования для задействованных в проекте судов. Министерство экономики и энергетики ФРГ в ответ заявило, что выступает против любых экстерриториальных ограничительных мер. 

Теги: США, Германия, Ангела Меркель, санкции, газопровод, Дональд Трамп, Евросоюз, Северный поток – 2
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