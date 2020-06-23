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Коболев рассказал, как РФ пытается обойти санкции США против "Северного потока – 2"

РФ пытается доказать, что через газопровод "Северный поток – 2" в Европу будут прокачивать не только природный газ, но и водород, и таким образом обойти американские санкции, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

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Коболев: Уже начались разговоры, что "Северный поток 2" будет использоваться для прокачки водорода из России. Мол, это "зеленый" проект
Коболев: Уже начались разговоры, что "Северный поток – 2" будет использоваться для прокачки водорода из России. Мол, это "зеленый" проект
Фото: EPA

Российский монополист "Газпром" хочет обойти санкции США против газопровода "Северный поток – 2", используя идею поставок в Европу водорода из России. Об этом в интервью LIGA.net, которое вышло 22 июня, сказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. 

"Россия пытается зацепиться за идею водорода. Уже начались разговоры, что "Северный поток – 2" будет использоваться для прокачки водорода из России. Мол, это "зеленый" проект... Сейчас этим [вопросом от Украины] занимается [советник главы "Нафтогазу"Лана Зеркаль",  рассказал Коболев.

По его мнению, предложение "Газпрома", учитывая технические характеристики труб, которые использовались для строительства газопровода, "не в полной мере соответствует действительности".

Глава компании отметил, что возможное расширение санкций против газопровода со стороны США может заблокировать строительство "Северного потока – 2" (ограничительные меры, в частности, могут коснуться страховых компаний, сотрудничающих с проектом). 

"Чтобы работать в морской зоне стран Европейского союза, вы должны иметь страховку. Без нее никакому судну не разрешат начать строительные работы. В территориальных водах Балтийского моря находятся захоронения различного вооружения, включая химическое. Это, собственно, отягощает и делает крайне опасными любые строительные работы. Например, там нельзя пользоваться якорем, и есть требования к судам, которые могут вести строительство", – объяснил Коболев, с какими трудностями может встретиться проект. 

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран. В июне 2020 года "Академик Черский" сменило владельца, что, как считают СМИ, позволит "Газпрому" избежать новых санкций США. 

В начале июня в Сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против газопровода. Новые санкции могут коснуться компаний, оказывающих услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования для задействованных в проекте судов.

На момент приостановки работ компанией Allseas оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru

Теги: Россия, США, санкции, Андрей Коболев, газопровод, Елена Зеркаль, Северный поток – 2
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