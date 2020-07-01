Меркель: Правильным будет завершить строительство "Северного потока – 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерение США ввести новые санкции против проекта "Северный поток – 2" не соответствует правовым представлениям и ожиданиям.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" должно быть завершено. Об этом она заявила 1 июля в Бундестаге, сообщила "Німецька хвиля".

"Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильным будет завершить этот проект. В этом ключе мы действуем", – сказала Меркель.

Она отметила, что намерение США ввести новые санкции против проекта не соответствует правовым представлениям и ожиданиям.

Меркель назвала "Северный поток – 2" экономическим проектом, "у которого есть политическая составляющая".

"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы с Украиной был заключен транзитный договор на ближайшие годы и она не была лишена транзита российского газа и транзитных пошлин", – отметила канцлер.

30 июня Сенат Конгресса США включил новые санкции против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенаторы, в частности, предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

В 2019 году США ввели санкции против "Северного потока – 2" похожим образом – они тоже были прописаны в оборонном бюджете.

Еще до включения новых санкций в проект оборонного бюджета немецкие власти высказывали обеспокоенность по поводу возможного усиления ограничительных мер. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что выступает против любых экстерриториальных санкций. По данным агентства Bloomberg, Германия готовит ответные меры – правительство во главе с Меркель добивается скоординированной реакции Евросоюза по этому поводу, поскольку санкции могут затронуть европейские компании, банки, а также государственные учреждения.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.Ru.