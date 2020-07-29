Посольство России в Беларуси уклонилось от комментария о задержании 33 бойцов ЧВК "Вагнер"

Российские дипломаты не дали официальный комментарий на задержание 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" сотрудниками группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в ночь с 28-го на 29 июля.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать задержание 33 бойцов частной военной компании "Вагнер" в ночь с 28-го на 29 июля.

"Российское посольство не комментирует задержание этих граждан", – сказал "Радыё Свабода" сотрудник консульского отдела посольства.

На странице посольства в Twitter сообщили, что не получили официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому российские дипломаты запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси.

Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси.



cc: @mid_rf — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) July 29, 2020

В ночь на 29 июля в Минском районе сотрудники группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД задержали 32 россиянина. Еще один член группы был задержан на юге Беларуси. Белорусское государственное агентство БЕЛТА информирует, что все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер".

"Радио Свобода" отмечает, что более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов "ДНР", подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

Российский военный корреспондент Семен Пегов заявил, что бойцы "Вагнера" использовали Минск как транзитный пункт для переброски в Африку. Журналисты изучили видеозапись задержания наемников и пришли к выводу, что они хотели попасть в Судан.